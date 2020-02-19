https://static.news.ru/photo/c1fcd382-530b-11ea-afc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России рекомендовал кредитным организациям воздержаться от повышенных тарифов по таким операциям, как перечисление заработной платы, дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, других социальных выплат и страхового возмещения.

Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от применения мер повышенной тарификации в отношении максимально широкого спектра экономически обоснованных операций, — говорится в методических рекомендациях ЦБ.

Кроме того, ЦБ просит банки не завышать тарифы на операции по переводу средств между счетами одного клиента в разных банках.

Как писал NEWS.ru, представители российских банков предложили брать комиссию за оплату коммунальных услуг с получателей платежей. Такой вариант был озвучен в ходе встречи на площадке Ассоциации банков России, рассказал её председатель Георгий Лунтовский. Он пояснил, что для кредитных организаций платежи за «коммуналку» — такая же услуга, как и все остальные, и она требует затрат на банковскую инфраструктуру.