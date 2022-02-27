ЦБ запретил торговлю иностранными активами на рынке РФ

Центробанк предписал с 28 февраля остановить на российском рынке торговлю ценными бумагами, которые принадлежат иностранным лицам. Запрет будет действовать до особого распоряжения регулятора, сообщают «Известия».

С 28.02.2022 с 07:00 и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг, — цитирует издание распоряжение ЦБ.

Издание указывает, что требование регулятора не относится к сделкам, которые были заключены до времени, указанного в предписании. Такое решение ЦБ обсуждалось на встрече с брокерами 27 февраля, подчеркнуло издание.

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: Европейский союз принял решение запретить все транзакции с Центробанком РФ и заморозить его активы. По её словам, это помешает финансированию военной спецоперации РФ на Украине. Она также объявила о том, что крупнейшие банки России будут исключены из SWIFT.