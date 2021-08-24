ЦБ предложил расширить перечень компаний-инвестконсультантов

Банк России предлагает разрешить страховым организациям, негосударственным пенсионным фондам, микрофинансовым организациям и управляющим компаниям совмещать их деятельность с инвестиционным консультированием. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте регулятора и подготовленном для общественных консультаций.

Как отмечается в докладе, нынешние ограничения на совмещение инвестиционного консультирования с иными видами финансовой деятельности препятствуют развитию рынка консультирования и позволяют финансовым организациям предлагать клиентам услуги, аналогичные инвестиционному консультированию, но не отвечающие строгому его определению в полной мере.

Предполагается, что в ходе изменений те или иные участники рынка смогут заниматься схожими видами деятельности. Так, нефинансовые и некредитные финансовые организации смогут оказывать отдельные платёжные услуги, негосударственные пенсионные фонды — осуществлять страховую и нефинансовую агентскую деятельность, а страховые организации — предоставлять услуги по доверительному управлению и заключать пенсионные договоры.

Всё это позволит гражданам и организациям легче принимать инвестиционные решения, повысит качество и доступность финансовых услуг, будет способствовать большей эффективности работы действующих участников финансового рынка и доступу на рынок новых компаний. Это не потребует масштабной перестройки бизнес-процессов участников рынка, а возникающие риски могут быть ограничены действующим законодательством, которое необходимо скорректировать. Это касается законов о рынке ценных бумаг, страховом деле, НПФ, инвестиционных фондах и микрофинансовых организациях. Также необходимо усовершенствовать требования к деятельности инвестсоветников и скорректировать подходы к определению инвестиционного консультирования.

Ранее в ЦБ сообщили, что более половины частных инвесторов на российском фондовом рынке представляют собой «мёртвые души». На их счетах не было зафиксировано достаточного количества инвестиционных средств: по мнению регулятора, граждане открывали их лишь для того, чтобы попробовать поторговать на бирже. В ЦБ отметили, что многие занимаются инвестированием для собственного образования и расширения кругозора, не сформировав перед этим подушку безопасности. А некоторые вообще не понимают, что даёт им возможность инвестирования как таковая.