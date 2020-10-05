ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 6 октября

https://static.news.ru/photo/2313b2a6-06f5-11eb-be58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России установил официальные курсы валют на вторник, 6 октября.

Согласно данным регулятора, курс евро прибавил 8,2 копейки и достиг отметки в 91,66 рубля. Курс доллара увеличился на 3,66 копейки — до 78,13 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), которая рассчитана по официальным курсам на вторник, прибавила на 5,7 копейки и составила 84,2174 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что Банк России с 1 октября начнёт усиленную продажу валюты на внутреннем рынке для того, чтобы поддержать падающий рубль. На эти цели пойдут средства от сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка правительству.