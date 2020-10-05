ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 6 октября

Банк России установил официальные курсы валют на вторник, 6 октября.
Согласно данным регулятора, курс евро прибавил 8,2 копейки и достиг отметки в 91,66 рубля. Курс доллара увеличился на 3,66 копейки — до 78,13 рубля.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), которая рассчитана по официальным курсам на вторник, прибавила на 5,7 копейки и составила 84,2174 рубля.
Ранее NEWS.ru писал, что Банк России с 1 октября начнёт усиленную продажу валюты на внутреннем рынке для того, чтобы поддержать падающий рубль. На эти цели пойдут средства от сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка правительству.
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