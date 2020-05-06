Экономика

ЦБ ожидает смягчения ограничительных мер в июне

22:33, 06 мая 2020

Центральный банк России опубликовал доклад. В нём сообщается, что смягчение ограничительных мер из-за пандемии коронавируса ожидается в июне.

После глубокого падения ВВП в II квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее ЦБ ввёл временные регуляторные послабления для банков из-за коронавируса. Помимо этого, будет введён пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к производителям лекарств и медтехники. Об этом информировал NEWS.ru.

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