ЦБ ожидает смягчения ограничительных мер в июне

Министерство финансов России к 11 мая подготовит поправки в бюджет на 2020–2022 годы с учётом реализации трёх пакетов поддержки экономики. Такое поручение ряду министерств и ведомств дал первый вице-премьер и исполняющий обязанности главы правительства Андрей Белоусов.

Минфину РФ представить в правительство РФ уточнённые основные характеристики федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с учётом реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики...