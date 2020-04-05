ЦБ: отсрочка по кредиту увеличит сумму долга

Право на кредитные каникулы, которым можно воспользоваться в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса, не освобождает от уплаты процентов по займу, пояснили в Центробанке.
Банки во время каникул продолжат начислять проценты на кредит, и сумма долга будет увеличиваться. Центробанк не советует оформлять отсрочку, если есть возможность продолжать выплаты,
По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), — говорится в пояснении, выпущенном ЦБ.
По ипотечным кредитам проценты будут начисляться в оговоренном в договоре размере. Оформление отсрочки не испортит кредитную историю.
Как писал NEWS.ru ранее, кризис позволит россиянам осознать, что «серая» зарплата делает их более уязвимыми в период глобальных потрясений, считает глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Проанализировав вопросы, поступающие на горячую линию по мерам господдержки в условиях распространения коронавируса, он пришёл к выводу, что нужно наводить порядок в сфере занятности.
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