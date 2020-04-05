ЦБ: отсрочка по кредиту увеличит сумму долга

https://static.news.ru/photo/785153fc-76e2-11ea-a07a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Право на кредитные каникулы, которым можно воспользоваться в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса, не освобождает от уплаты процентов по займу, пояснили в Центробанке.

Банки во время каникул продолжат начислять проценты на кредит, и сумма долга будет увеличиваться. Центробанк не советует оформлять отсрочку, если есть возможность продолжать выплаты, пишет «Коммерсант».

По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), — говорится в пояснении, выпущенном ЦБ.

По ипотечным кредитам проценты будут начисляться в оговоренном в договоре размере. Оформление отсрочки не испортит кредитную историю.

Как писал NEWS.ru ранее, кризис позволит россиянам осознать, что «серая» зарплата делает их более уязвимыми в период глобальных потрясений, считает глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Проанализировав вопросы, поступающие на горячую линию по мерам господдержки в условиях распространения коронавируса, он пришёл к выводу, что нужно наводить порядок в сфере занятности.