ЦБ отозвал у компании «Национальная страховая группа — Росэнерго» лицензию

Банк России отозвал лицензию на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих у страховой компании «Национальная страховая группа — Росэнерго» в связи с отказом компании от деятельности.
Уточняется, что компания отказалась вести деятельность, предусмотренную документом, добровольно. «Национальная страховая группа — Росэнерго» — участник холдинга «Росэнерго», имевшая лицензию на страхование жизни и здоровья военнослужащих. Кроме того, в 2015 году ею были получены лицензии на осуществление личного и имущественного страхования и выдачу ОСАГО,
Как писал NEWS.ru ранее, Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Оргбанка приказом от 3 августа 2020.
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