ЦБ отозвал у компании «Национальная страховая группа — Росэнерго» лицензию

https://static.news.ru/photo/eca90826-d61e-11ea-adc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России отозвал лицензию на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих у страховой компании «Национальная страховая группа — Росэнерго» в связи с отказом компании от деятельности.

Уточняется, что компания отказалась вести деятельность, предусмотренную документом, добровольно. «Национальная страховая группа — Росэнерго» — участник холдинга «Росэнерго», имевшая лицензию на страхование жизни и здоровья военнослужащих. Кроме того, в 2015 году ею были получены лицензии на осуществление личного и имущественного страхования и выдачу ОСАГО, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Оргбанка приказом от 3 августа 2020.