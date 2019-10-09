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Прогноз по урожаю зерна в 2019 году повышен до 118–120 млн тонн. Такую информацию озвучил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Уже намолочено более 115 млн тонн зерна. Мы изначально говорили о том, что прогноз по сбору урожая в этом году составит 118 млн тонн, может быть, даже несколько больше. Сейчас...