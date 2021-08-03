ЦБ объявил о подготовке к продаже банка «Открытие»

Читайте нас в Google Новости

Центробанк начал подготовку к продаже акций банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Для этого будут организованы специальные торги. Также Банк России рассматривает альтернативный способ продажи акций банка стратегическому инвестору.

Согласно требованиям федерального законодательства, Центробанк объявляет о начале приёма сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка, — сказано в сообщении.

Заявки будут приниматься с 11 по 22 октября. После этого Банк России примет решение о способе реализации акций «Открытия».

Ранее сообщалось, что российский банковский сектор отличает низкий уровень конкуренции. К такому выводу пришли аналитики Центробанка в докладе об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».

Отмечается, что девять из 15 сегментов отечественного рынка оказались в низкой конкурентной зоне. Банковский же сектор практически полностью остался в так называемой красной области риска.