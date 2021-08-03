ЦБ объявил о подготовке к продаже банка «Открытие»

Центробанк начал подготовку к продаже акций банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Для этого будут
Согласно требованиям федерального законодательства, Центробанк объявляет о начале приёма сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка, — сказано в сообщении.
Заявки будут приниматься с 11 по 22 октября. После этого Банк России примет решение о способе реализации акций «Открытия».
Ранее сообщалось, что российский банковский сектор отличает низкий уровень конкуренции. К такому выводу пришли аналитики Центробанка в докладе об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов».
Отмечается, что девять из 15 сегментов отечественного рынка оказались в низкой конкурентной зоне. Банковский же сектор практически полностью остался в так называемой красной области риска.