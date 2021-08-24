ЦБ объявил о грядущей реформе платёжного рынка

Банк России объявил о готовящейся реформе платёжного рынка, которая даст возможность любой нефинансовой компании заниматься платежами россиян. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте ЦБ.

В России проводить платежи и переводы могут только банки или небанковские кредитные организации, однако никакая другая финансовая и нефинансовая организация не может заниматься этим бизнесом. Теперь ЦБ предлагает дать нефинансовым и небанковским финансовым организациям право инициировать и осуществлять переводы от имени клиентов. Точные сроки проведения реформы станут известны после обсуждения идеи с игроками рынка.

Как рассказал «Ведомостям» зампред Банка России Владимир Чистюхин, к этой идее уже проявили интерес микрофинансовые компании, брокеры, интернет-поисковики, розничные магазины и супермаркеты. По его словам, нефинансовые игроки заинтересованы в том, чтобы клиенты проводили через них платежи, так как это позволит снизить издержки на приём банковских карт. Потребитель сможет совершать платёжные операции напрямую в мобильном приложении компании, направляя запрос к своему счету в банк для перевода или платежа.

Для этого Банк России предлагает создать институт небанковских поставщиков платёжных услуг (НППУ) и реестр таких поставщиков. Для включения в реестр компания должна будет соблюдать минимальные требования стоимости чистых активов, антиотмывочное законодательство, требования об организации системы управления рисками и обеспечении информационной безопасности. Средства клиентов должны будут находиться на отдельных банковских счетах и использоваться только для оказания платёжных услуг. Также НППУ смогут использовать платёжную инфраструктуру, для чего им будет предоставлено право участия в платёжных системах.

Кроме того, реформа ЦБ направлена на улучшение условий конкуренции на платёжном рынке. Лидером его остается Сбербанк, на долю которого приходится 66% всех активных карт, а совокупный объём переводов, платежей и эквайринга достиг 27 трлн рублей. Доля остальных лидеров этого рынка — ВТБ, Альфа-Банка, Тинькофф банка и Газпромбанка как по эмиссии, так и по объёмам эквайринга не превышает 23% совокупно.

Ранее в Банке России предложили разрешить страховым организациям, негосударственным пенсионным фондам, микрофинансовым организациям и управляющим компаниям совмещать их деятельность с инвестиционным консультированием. это позволит гражданам и организациям легче принимать инвестиционные решения, повысит качество и доступность финансовых услуг, будет способствовать большей эффективности работы действующих участников финансового рынка и доступу на рынок новых компаний.