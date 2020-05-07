Смягчение ограничений, введённых из-за коронавирусной чумы , начнётся в на территории Российской Федерации лишь в июне. В этих условиях динамика «воскрешения» российской экономики будет в значительной мере повторять траекторию восстановления мировых хозяйственных систем. Такой базовый прогноз содержится в новом докладе Банка России о денежно-кредитной политике, с которым познакомила редакцию NEWS.ru пресс-секретарь регулятора Дарья Карамышева. Между тем экономисты полагают, что представленный прогноз является достаточно оптимистичным, но не в полной мере учитывает масштаб потерь российской экономики из-за введения карантинных мер.

Расчёты ЦБ рассматривают ограничительные меры как временное снижение экономического потенциала, а также исходят из более низких, чем предполагалось ранее, темпов роста потенциала на горизонте прогноза.

Это отражает результат адаптации как мировой, так и российской экономики к изменениям, а также действие ограничений на добычу нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК+, достигнутыми в апреле.

После глубокого падения ВВП во втором квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнётся уже в июне, — указывается в документе.

Однако мало кто из опрошенных специалистов соглашается с выводами ЦБ. Как считает доцент кафедры экономики и финансов ФЭСН РАНХиГС Алисен Алисенов, оговариваемые потери могут быть объективно оценены не ранее июля, то есть только по истечении второго квартала. Чем существеннее они будут, тем дольше будет длиться восстановительный период для экономики, рассуждает аналитик.

Своим прогнозом ЦБ РФ пытается заговорить экономику, гадая на пандемической гуще. Не только Банку России хотелось бы ослабления санкций в июне, но и миллионам граждан и предпринимателей, которые рискуют потерять источник доходов окончательно и на долгий период. Алисен Алисенов доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС

Его мнению вторит профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Пока ещё никто не знает, пройдена ли точка экономического невозврата в России, что могло бы помочь лучше понять, насколько баланс рисков сместился от пандемии к экономическому апокалипсису, подкрепляет свой скепсис экономист.

Если в июне не снять ограничительные санкции, то придётся говорить уже не о сотнях миллионов рублей помощи, а о миллиардах, которых у нас в резервах лишь считанное количество. И не следует недооценивать намёк ЦБ РФ на сделку ОПЕК, так как это явно повлияет на дефицит госбюджета и потребности сырьевых госкомпаний в существенной государственной помощи. Поэтому июнь 2020 года для многих может стать облегчением, похожим на июнь 45-го. Константин Ордов профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова

К этому хору пессимистических мнений присоединился и руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. Он убеждён, что делать прогнозы в условиях острой фазы кризиса весьма рискованно, тем более когда эпидемиологический фон всё еще ухудшается. Климанов предполагает, что, скорее всего, России будет сложнее выходить из кризиса, чем многим другим странам. И обусловлено это несколькими факторами.

Во-первых, неблагоприятная ситуация на мировом рынке нефти более значима для российской экономики, чем для стран, не так сильно зависящих от цены на энергоресурсы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во-вторых, антикризисные меры в России несколько отстают по времени и не столь значительны, как в большинстве европейских стран или в США. В связи с этим удар по предприятиям отдельных секторов может стать болезненнее, и восстановление может затянуться.

Впрочем, в то же время есть и причины для оптимизма, которые выход из кризиса могут ускорить, утешает глава Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС.

Это и менее сильный удар со стороны самого коронавируса, и значимая роль государственного сектора в экономике, и режим импортозамещения, в котором уже несколько лет работает наша экономика из-за внешних санкций. Кроме того, у России накоплен достаточный резерв для испытания кризисами и санкциями, что выгодно отличает нашу страну от большинства мировых государств. Владимир Климанов завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук при РАНХиГС

И всё же изрядную язвительность в отношении прогноза ЦБ выразил заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин. Он отметил, что доклад ЦБ готовился с запаздыванием в сравнении с текущей ситуацией.