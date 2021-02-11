Бывший глава ПФР устроился на работу в оборонный банк

https://static.news.ru/photo/86f010bc-6d07-11eb-8e0d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов устроился на работу в Промсвязьбанк, являющийся основным для оборонного сектора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Антон Дроздов принят на работу в банк 4 февраля 2021 года на должность советника, — говорится в сообщении.

Знакомый Дроздова пояснил, что тот давно собирался покинуть государственную службу. Теперь он полностью сосредоточен на вопросах казначейского сопровождения транзакций, которые являются критически важными для банка, специализирующегося на оборонных кредитах.

Антон Дроздов руководил ПФР с июля 2008 года по январь 2020 года. После ухода из организации он был назначен замминистра финансов, курирующим пенсионную систему. В частности, в его задачи входила разработка гарантированного пенсионного плана — впрочем, законопроект об этом до сих пор не принят. Он покинул пост в связи с сокращением числа заместителей главы ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что преемник Дроздова в ПФР Максим Топилин покинул свой пост. Распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустин, руководителем структуры назначен бывший глава Фонда социального страхования Андрей Кигим.