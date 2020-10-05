Бюджет Москвы на 2021 год будет дефицитным

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов сообщил, что объём доходов и расходов столицы РФ в 2021 году не превысит показатели текущего года, при этом городской бюджет будет дефицитным.

По словам чиновника, власти планируют расходовать средства на уровне, незначительно превышающем показатели 2019 года. Ефимов добавил, что российская столица впервые за 10 лет выйдет на рынок заимствований.

Все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем всё-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла, — цитирует заммэра РИА Новости.

Ефимов отметил, что инфляция приведёт к реальному сокращению расходов. Тем не менее, наличных средств городу должно хватит на полное обеспечение нормальной жизнедеятельности и реализацию основных инвестиционных проектов.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков в интервью NEWS.ru рассказал, что все социальные обязательства в регионе выполняются, несмотря на сокращение поступления налоговых и иных доходов.