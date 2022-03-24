Борьба с безработицей: на что рассчитывать потерявшим место

После приостановки работы в России многих зарубежных компаний в простой выведено почти 95 тысяч работников. Это в 2,5 раза выше, чем по состоянию на 1 марта. Сегодня в отечественных центрах занятости зарегистрировано 660 тысяч безработных, при этом число вакансий по стране превышает 1,6 млн, заявила замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова в Совете Федерации. По её оценке, в ближайшее время потеряют работу около 59 тыс. человек, почти 14 тыс. работников находятся в отпуске за свой счёт. Что делать человеку, если он может потерять или потерял работу и какие варианты борьбы с безработицей предлагает государство? Подробнее в материале NEWS.ru.

При потере работы человек обычно обращается за помощью к друзьям, знакомым, рассылает резюме по работодателям через разные базы. Кто-то сразу идёт и становится на учёт в центре занятости. Для начала лучше позвонить на горячую линию Роструда (служба, которая находится в ведении Минтруда), чтобы получить консультацию. Эта служба совместно с центрами занятости и Пенсионным фондом отслеживает соблюдение гарантий работодателей перед сотрудниками. Для этого открыты федеральная и региональные горячие линии .

На телефон федеральной горячей линии Роструда в среднем ежедневно поступает порядка 750, на региональные — около 420 звонков, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минтруда. Для сравнения, в период распространения коронавирусной инфекции за сутки было почти в восемь раз больше звонков — около 6000.

Пособия от государства

На прошлой неделе министр труда и социального развития Антон Котяков рассказал о разработанном пакете мер по поддержке рынка труда. В министерстве предложили· оплачивать временные работы сотрудникам компаний, которые вынужденно приостановили работу. Субъектам Федерации выделят на поддержку временного трудоустройства 17 млрд руб. Это первый этап, в рамках которого компании получат помощь на 250 тыс сотрудников. Размер субсидии составляет один МРОТ (13,9 тыс. руб) на сотрудника ежемесячно плюс дополнительные средства на материально-техническое обеспечение работ.

Государство оплатит переобучение сотрудников компаний. На первом этапе на субсидирование расходов работодателей на обучение будет выделено 7,4 млрд руб. Это позволит охватить 125 тыс. человек. Средняя стоимость обучения составит 60 тыс руб на работника.

Все услуги центров занятости станут доступны не только гражданам, признанным безработными, но и тем, кто находится под риском увольнения. Основная задача этой меры — обеспечить «бесшовный» переход с работы на работу для гражданина. Задача — сделать так, чтобы после уведомления о сокращении, человек мог сразу получить весь спектр услуг центров занятости — от профориентации до переобучения — и успешно трудоустроиться. Всего с учётом ранее утверждённых объёмов дополнительные знания смогут получить 345 тыс. человек. На это выделено почти 6 млрд руб.

Еще одной мерой станут оплачиваемые общественные работы. На эти цели предусмотрено 8,7 млрд руб на первом этапе, что позволит охватить 150 тыс. человек. Государство будет финансировать оплату работ из расчёта один МРОТ в месяц, при этом работодатель — организатор работ — сможет доплачивать такому временному сотруднику дополнительно. Участвуя в оплачиваемых общественных работах, гражданин сохраняет пособие по безработице (до 12,8 тыс. руб).

Средства на финансирования масштабирования программ переобучения для безработных граждан и тех, кто находится под риском увольнения, будут направлены федеральным операторам (агентство «Ворлдскиллс Россия», Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Регионы распределят их исходя из ситуации на рынке труда в каждом конкретном субъекте с учётом вклада конкретного предприятия в сохранение занятости, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минтруда.

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Безработица вырастет к лету

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, разошлись во мнении об эффективности пакета мер Минтруда.

Даже в самом негативном варианте развития ситуации, работы хватит для всех. Мы имеем дефицит кадров в различных секторах, он сохранится, даже если представить, что с рынка уйдет часть компаний и освободится определённое количество рабочих мест, — сказала NEWS.ru. директор по развитию бизнеса кадровой компании UNITY Юлия Будницкая.

Руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина тоже вполне оптимистично оценивает разработанный пакет мер и говорит о том, что для его развития будут приниматься дополнительные шаги.

В Нижегородской области более 60 тысяч вакансий, мы очень заинтересованы в программе релокации рабочей силы. Закон об этом активно прорабатывается. Для работников зарубежных торговых сетей только в нашем регионе свыше шести тысяч вакансий, — сказала она.

Садулина отметила, что деньги на борьбу с безработицей уже поступили в регион. Они также помогут поддержать предприятия, у которых возникли проблемы с логистическими цепочками.

По мнению профессора Финансового университета Александра Сафонова, если с рынком труда ничего не делать, ситуация с безработицей может стать критической уже в июне.

Если работодатель объявляет простой, то две трети ставки он должен платить работникам. Так часть коммерческих структур и сделала, в том числе иностранные компании. Если они начинают реорганизационные процедуры, предусматривающие сокращение штата, то у работника есть два месяца до увольнения. Поскольку эти процессы начинаются только сейчас, в конце марта, то ухудшение ситуации на рынке труда можно спрогнозировать к началу июня, — сказал эксперт.

Сафонов считает, что в первую очередь будет выдавливаться рабочая сила из малого бизнеса. Под риском окажутся самозанятые и индивидуальные предприниматели. Население страдает от роста цен, и потребительский спрос будет сокращаться по мере роста инфляции.

«Ситуация будет тяжёлая. Для выхода из неё должен быть организован оперативный штаб при правительстве, куда войдут руководители крупных компаний, главы субъектов РФ, представители Минэка, Минфина, Минтруда. Министерство труда должно быть поставщиком данных для штаба и более серьёзно мониторить ситуацию, писать сценарии её развития», отметил Александр Сафонов.