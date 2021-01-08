Бонусов не ждите: что будет с зарплатами в 2021 году

В 2021 году большинство россиян ожидает роста заработных плат, а вот бизнесу, похоже, придётся экономить. На фоне увеличивающихся издержек и падения прибыли предпринимателям ничего не остаётся , как урезать зарплаты своим сотрудникам. По мнению экспертов, вряд ли кто-то решится сокращать окладную часть, чего не скажешь о премиях. На бонусы рассчитывать не стоит, предупреждают они. Впрочем, есть отрасли, которые относительно неплохо чувствуют себя в коронакризис, поэтому данное предупреждение к ним мало относится.

Доходы россиян практически непрерывно падают с 2014 года. По оценкам Министерства экономического развития, по итогам 2020 года они снова уменьшатся — на этот раз на 3%.

Тем не менее граждане всё ещё верят в лучшее. Согласно последним опросам, более половины россиян в 2021 году ожидают повышения зарплат. Помимо этого, наши соотечественники мечтают об адекватном руководстве, рассчитывают на новые интересные задачи и проекты, улучшение условий труда и снижение нагрузки.

А каждый восьмой признался, что уже ничего не ждёт от своей работы. Как ни печально, но люди, отвечающие так, в чём-то правы, по крайней мере касательно возможности больше зарабатывать. Дело в том, что бизнес готовится не к повышению, а к сокращению зарплат. По оценкам аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР), в 2021 году заработные платы упадут на 11% в сравнении с 2019 годом. Снижать зарплаты подчинённым бизнесменов вынуждает ухудшившаяся экономическая ситуация в стране, из-за которой выручка компаний сократится до 86% от докризисного уровня, операционная прибыль упадёт до 88%, а спрос — до 90%.

Люди ждут повышения зарплат, и это нормально — год был тяжёлый, подчёркивает член НП «Эксперты рынка труда» Юлия Левина.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие предприятия и организации используют форму повременной системы оплаты труда, предполагающую оплату по окладу или установленной дневной либо часовой ставке. В разгар пандемии и коронавирусных ограничений люди, работающие по такой схеме, невзирая на сохранение самой ставки, теряли в доходах из-за снижения числа отработанных дней и часов. Юлия Левина член НП «Эксперты рынка труда» член НП «Эксперты рынка труда»

По мнению эксперта, предприятия, чувствующие себя в коронакризис относительно неплохо, должны проиндексировать заработную плату хотя бы на уровень инфляции. Это прежде всего IT-сфера, область интернет-технологий и мобильной связи, а также фарминдустрия, полагает Юлия Левина.

Доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Денис Палеев также прогнозирует рост доходов IT-компаний, интернет-торговли, медицины и ряда других сфер, для которых пандемия стала источником прибыли, однако их доля в экономике страны не так велика, поэтому компенсировать общий спад они не смогут.

В 2020 году сильно пострадал средний бизнес — прежде всего сфера услуг и индустрия развлечений, где наблюдалось сокращение штата сотрудников, напоминает Юлия Левина. Вместе с тем она не считает, что работникам вышеназванных сфер сократят фиксированную часть зарплаты.

Окладную часть вряд ли кто-то будет сокращать, народ и так живёт, можно сказать, на грани. Однако многие предприятия не могут выйти на финансовые показатели прошлого года, что отразится в итоге на бонусах и премиях сотрудников, — рассуждает эксперт.

Ничего катастрофически плохого не произойдёт, равно как и ничего хорошего, резюмирует эксперт. Доходы населения продолжат падать.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов предлагает более структурно смотреть на зарплатный потенциал в зависимости от сферы деятельности. Речь не может идти о том, чтобы всем разово снизили зарплату на 11%, уверен он.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бизнес может столкнуться с традиционным дефицитом профессионалов на рынке труда, а те, в свою очередь, будут этим пользоваться. Люди, нашедшие себя в новой экономике и приносящие компаниям доход, вполне оправданно будут требовать повышения зарплаты, и компаниям придётся пойти на это. Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ

По мнению эксперта, основания рассчитывать на увеличение оплаты труда связаны не только с дефицитом определённых кадров, но и в целом с ростом инфляции и неминуемым удорожанием жизни. Отчасти ожидания роста зарплаты подкрепляются статистикой Федеральной налоговой службы. По данным ФНС, сумма сбора НДФЛ в 2020 году будет больше, чем в 2019-м, на 5-6%. Это косвенный признак того, что фонд оплаты труда не снизился, а увеличился, отмечает Ордов.

Вместе с тем эксперт напоминает о пяти миллионах безработных россиян и ещё о пяти миллионах частично занятых либо «сидящих дома» гражданах, невзирая на официальное трудоустройство. Они уже столкнулись с падением своих доходов, и по всей видимости, то же самое произойдёт и в 2021 году, считает эксперт.

Совокупный фонд заработной платы может вырасти, только если увеличивается ВВП или растёт доля работников при распределении результатов труда, указывает Денис Палеев.

Заработная плата работника определяется его долей в созданном общественном продукте. Все доходы от продаж продукции и услуг в стране делятся между работником, предпринимателями и государством. Работник получает зарплату, предприниматель — прибыль, а государство — налоги. Согласно официальному прогнозу социально-экономического развития России на 2021 год, роста ВВП не будет, в лучшем случае мы сможем компенсировать спад 2020 года. А раз нет роста, значит, и доходы работников существенно не изменятся. Денис Палеев руководитель программы «Экономика предприятия и предпринимательство», доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН руководитель программы «Экономика предприятия и предпринимательство», доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН

Перераспределения доходов между участниками хозяйственной деятельности тоже не предвидится, считает эксперт. При низких ценах на энергоносители, росте затрат бюджета на оборону, медицину и многие другие сферы государство остро нуждается в пополнении бюджета, а это рост налогового бремени для бизнеса.

В таких условиях предприниматели не станут добровольно делиться с работниками своими доходами. То есть экономических предпосылок для роста заработной платы в стране нет. Можно говорить только о восстановлении доходов, — говорит Денис Палеев.

В 2020 году наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. Например, оборот розничной торговли в апреле — мае «просел» на 40%, и сейчас мы наблюдаем его постепенное восстановление. Одновременно восстанавливается и уровень заработной платы. При этом о реальном увеличении зарплат можно говорить лишь в случае, когда их рост опережает инфляцию. Власти ожидают инфляцию в наступившем году на уровне 3-4%, а пропорционального роста зарплаты по стране явно не планируется, даже по самым оптимистичным прогнозам, замечает эксперт.

Снижение платёжеспособного спроса прошлого года замедлит рост производства, а восстановление произойдёт не сразу. Без роста продаж не будет роста заработной платы, и Россию ждёт период экономической стагнации, который будет сказываться ещё несколько лет, — прогнозирует Палеев.

Но это проблема не только России. Экономический спад происходит по всему миру, и его последствия касаются всех стран.