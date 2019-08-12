Более трети жителей России недовольны уровнем своей зарплаты. В этом люди в основном винят правительство и работодателей.
В среднем россияне получают 21 тысячу рублей в месяц, а хотели бы получать в диапазоне 25–45 тысяч рублей, пишет «
Недовольных оказалось 39% опрошенных, из них 34% уверены, что уровень оклада не соответствует объёму и сложности их работы. При этом большинство приспособились к жизни «по средствам» и укладываются в рамки семейного бюджета, однако некоторым время от времени не хватает денег до зарплаты.
Удовлетворены своим доходом 13% респондентов.
Ранее, как писал News.ru, россияне назвали семейные нужды, на которые всегда должно хватать денег для «нормальной жизни». Первое место в списке занимает полноценное и качественное питание. Далее в списке — оплата услуг ЖКХ, одежда, обувь и расходы на здоровье. Развлечения оказались в конце списка.