Более 41 млрд рублей выделили на выплаты медикам за борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/ec65c738-9504-11ea-a7e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

На стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, выделили 41,8 млрд рублей и для федеральных учреждений — более 10 млрд рублей.

Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Выплаты, которые были установлены с апреля месяца, доведены были, 41,8 миллиарда рублей для регионов и более 10 миллиардов для федеральных учреждений и всех ведомств, которые также задействованы в оказании медицинской помощи, — сказал Мурашко.

По его словам, выплаты средств контролируются Министерством здравоохранения. Каждый регион обязан завершить выплаты до 15 мая.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу создания горячих линий в регионах по вопросам выплаты стимулирующих надбавок медработникам, деятельность которых непосредственно связана с оказанием помощи больным COVID-19.