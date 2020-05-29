Более 40% россиян не возвращают микрозаймы

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За апрель 2020 года в России доля просроченных микрозаймов выросла до 40,7% — на 2,7 процентных пункта. Об этом сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, за прошлый месяц число просроченных микрозаймов выросло с 4,37 миллиона ссуд до 4,52 миллиона ссуд. Общий объём задолженности россиян, таким образом, составил 51,3 миллиарда рублей.

Рост NPL (просроченных кредитов. — NEWS.ru) до 40% в апреле является максимальным за последние годы. Несколько раз показатель приближался ранее к этому значению, но не превышал его, — заявил гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По его словам, это связано с ростом числа просроченных займов и с падением объёма портфеля займов МФО.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура России заинтересовалась утечкой в Интернет базы с личными данными россиян, желающих получить кредиты. Ранее СМИ сообщили, что персональные данные российских граждан, оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах, выставлены на продажу в Сети.