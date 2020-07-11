Более 1,2 тысячи актов отменили в рамках «регуляторной гильотины»

https://static.news.ru/photo/bc594944-c3b1-11ea-a7fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Минэкономразвития сообщило о том, что за последние полгода в рамках программы «регуляторной гильотины» отменили более 1,2 тысячи актов. В частности, речь идёт о сферах по контролю за деятельностью аккредитованных лиц, сферой образования, а также за использованием контрольно-кассовых машин.

За полгода было принято 17 постановлений правительства РФ (включающие 638 актов) и три ведомственных акта (включающие 572 акта), предполагающих с 1 января 2021 года отмену обязательных требований, — говорится в тексте документа.

Все акты из вышеперечисленных сфер были признаны утратившими силу. Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила название «регуляторная гильотина», предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин отметил, что изменение системы контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотины, необходимо, но здесь нужен грамотный подход.