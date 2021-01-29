Более 1,1 млрд рублей направят на выплаты медикам за выявление онкологии

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на специальные выплаты медработникам за обнаруженные онкологические заболевания у пациентов выделят свыше 1,1 млрд рублей.
В пресс-службе правительства уточнили, что соответствующие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года.
При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они, в свою очередь, выплачивают деньги сотрудникам, — говорится в сообщении.
Средства будут направлены территориальным органам Фонда обязательного медицинского страхования.
Также председатель правительства подписал распоряжение о распределении свыше 18,3 млрд рублей территориальным фондам ОМС на зарплаты для новых сотрудников учреждений здравоохранения — врачей и среднего медперсонала.
Как писал NEWS.ru, ранее российское правительство одобрило проект, согласно которому для медицинских работников введут финансовое стимулирование за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации.