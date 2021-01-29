Более 1,1 млрд рублей направят на выплаты медикам за выявление онкологии

https://static.news.ru/photo/5863b7e4-639d-11eb-9c4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: E]Mauricio Valenzuela/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на специальные выплаты медработникам за обнаруженные онкологические заболевания у пациентов выделят свыше 1,1 млрд рублей.

В пресс-службе правительства уточнили, что соответствующие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года.

При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они, в свою очередь, выплачивают деньги сотрудникам, — говорится в сообщении.

Средства будут направлены территориальным органам Фонда обязательного медицинского страхования.

Также председатель правительства подписал распоряжение о распределении свыше 18,3 млрд рублей территориальным фондам ОМС на зарплаты для новых сотрудников учреждений здравоохранения — врачей и среднего медперсонала.

Как писал NEWS.ru, ранее российское правительство одобрило проект, согласно которому для медицинских работников введут финансовое стимулирование за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации.