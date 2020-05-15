Богатейшему человеку мира предрекли статус первого в истории триллионера

Самый богатый человек мира, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос к 2026 году может стать первым в истории триллионером.
Об этом
На момент публикации исследования Forbes оценивал его состояние в $143 млрд. В марте 2020 года оно оценивалось в $125 млрд.
В исследовании отмечается, что вторым в мире триллионером может стать китайский девелопер Сюй Цзяинь.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава корпорации Amazon Джефф Безос за один день увеличил свой капитал на $6,4 млрд. Причиной стало рекордное подорожание акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Добавьте наши новости в избранные источники