Глава Amazon заработал за один день $6,4 млрд

https://static.news.ru/photo/fc477eda-7ee8-11ea-aff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/Global Look Press

Глава корпорации Amazon Джефф Безос за один день увеличил свой капитал на $6,4 млрд. Причиной стало рекордное подорожание акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже.

К закрытию торгов стоимость ценных бумаг выросла от первоначальной на 5,3% — до $2,238 за единицу. На сегодняшний день Безосу принадлежат 11,2% акций компании, которые в данный момент стоят $138 млрд. Также увеличилось и состояние бывшей жены миллиардера. Её активы оцениваются в $44,8 млрд, пишет «Политика сегодня».

Как ранее информировал NEWS.ru, основатель и глава компании Amazon Джефф Безос перечислил $100 млн некоммерческой организации Feeding America на помощь нуждающимся.