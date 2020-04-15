Глава Amazon заработал за один день $6,4 млрд

Глава корпорации Amazon Джефф Безос за один день увеличил свой капитал на $6,4 млрд. Причиной стало рекордное подорожание акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже.
К закрытию торгов стоимость ценных бумаг выросла от первоначальной на 5,3% — до $2,238 за единицу. На сегодняшний день Безосу принадлежат 11,2% акций компании, которые в данный момент стоят $138 млрд. Также увеличилось и состояние бывшей жены миллиардера. Её активы оцениваются в $44,8 млрд,
Как ранее информировал NEWS.ru, основатель и глава компании Amazon Джефф Безос перечислил $100 млн некоммерческой организации Feeding America на помощь нуждающимся.
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