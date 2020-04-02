Boeing предложит части сотрудников выйти на пенсию досрочно

Компания Boeing готовит комплекс мер, которые должны снизить затраты на оплату труда сотрудников, в частности, работникам предложат выйти на пенсию пораньше или уволиться добровольно с получением компенсации.
Предполагается, что официальное сообщение о своих планах компания сделает 2 апреля,
Как сообщал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости экономического краха ведущих национальных компаний. В частности, аэрокосмической корпорации Boeing. Сейчас компании испытывают кризис из-за коронавируса. Трамп считает, что им нужно оказать временную поддержку.
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