Boeing предложит части сотрудников выйти на пенсию досрочно

https://static.news.ru/photo/7893167e-74ae-11ea-a691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Компания Boeing готовит комплекс мер, которые должны снизить затраты на оплату труда сотрудников, в частности, работникам предложат выйти на пенсию пораньше или уволиться добровольно с получением компенсации.

Предполагается, что официальное сообщение о своих планах компания сделает 2 апреля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров. На данный момент в штате Boeing — около 160 тысяч человек, приём новых сотрудников один из крупнейших американских работодателей в промышленной отрасли ранее прекратил.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости экономического краха ведущих национальных компаний. В частности, аэрокосмической корпорации Boeing. Сейчас компании испытывают кризис из-за коронавируса. Трамп считает, что им нужно оказать временную поддержку.