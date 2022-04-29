Bloomberg: Россия предложила Индии торговать в нацвалютах Bloomberg сообщил, что Россия предложила Индии перевести часть торговли в нацвалюты

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Россия направила предложение Индии о торговле в национальных валютах, за исключением импорта нефти который может и дальше осуществляться в долларах или евро, пишет Bloomberg. Источники агентства отмечают, что несмотря на стремление запада прекратить отношения с Москвой, Индия хочет продолжать двустороннюю торговлю из-за своей зависимости от российского вооружения.

Последнее предложение Москвы предполагает оплату Индией импорта нефти из России в долларах или евро, в то время как остальная часть торговли будет рассчитана с использованием рупии и рубля, - говорится в статье.

Сообщается, что окончательное решение по этому вопросу сторонами еще не принято.

В апреле президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе заявил, что необходимо подготовить российский рынок к переходу на расчёты в национальных валютах. Глава государства подчеркнул, что это стратегическая задача.

Позже руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов предсказал укрепление рубля. По его мнению российская валюта может сдать свои позиции на бирже только в случае ухудшения политической обстановки или отказа западных стран платить за российский газ в рублях. Он считает, что у валюты РФ нет другого сценария кроме того, по которому она продолжит расти.