Bloomberg назвало «прорывом» лидерство РФ на мировом рынке пшеницы

https://static.news.ru/photo/1b347426-fde0-11ea-a171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Россия за последние годы неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить её. Российское зерно покупают более 100 стран, в том числе Египет, Филиппины, Саудовская Аравия и совсем недавно выразил намерение покупать российскую пшеницу Алжир.

За 20 лет Россия из импортёра пшеницы превратилась в экспортёра с долей 20% мировых поставок, что можно считать «Прорывом», пишет агентство Bloomberg. Эксперты наблюдают «ошеломительный рост» и объёмов производства, и объёмов экспорта зерна из России, для чего страна приложила массу усилий и сейчас её доля на рынке продолжает расти.

Алжир, который готов закупать у России продукцию по тендеру, и раньше был покупателей российского зерна, но поставлялось оно в небольших количествах. Африканское государство предъявляло очень большие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.

В последние годы начались поставки российской пшеницы в Танзанию, Бразилию, Турцию, Вьетнам. В этом году ожидается экспорт более 37 млн тонн пшеницы из РФ. За последние 10 лет, говорится в публикации, Россия сумела отвоевать существенную долю у ЕС и США. Так, в Египте на Россию приходится 80% выигранных тендеров, а поставки в Алжир станут серьёзнейшим ударом по Франции, для которой это государство является крупнейшим рынком сбыта.

Но при этом в ближайшие месяцы Россия может столкнуться с серьёзной конкуренцией со стороны Австралии и Канады, где повышается урожайность. Успех российских аграриев авторы статьи объясняют тем, что растущие доходы они вложили в покупку техники и удобрений, расширили мощности по хранению зерна, чтобы лучше контролировать цены.

Эксперты отмечают, что российское зерно «настолько хорошего качества», что аграрии год за голом отвоёвывают новые рынки. А низкие расходы на логистику помогли России захватить часть рынка у США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия поставила в КНДР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве безвозмездной гуманитарной помощи. Пшеницу поместят на шесть барж, которые вместе с экипажами должны будут пройти двухнедельный карантин.