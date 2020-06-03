BlaBlaCar возобновит работу в России

https://static.news.ru/photo/45e2fc80-1a3b-11ea-abcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сервис поиска попутчиков для совместных поездок на автомобиле BlaBlaCar возобновляет работу в РФ. Деятельность оператора была приостановлена в конце марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Предприятие внедрит дополнительные меры безопасности, пишет РИА Новости. Например, компания ограничит количество мест для бронирования до 4 (до этого было 5).

Кроме того, BlaBlaCar вводит функцию «только 1 сзади» и просит водителей использовать её, чтобы снизить число пассажиров на задних сиденьях. Также сервис открывает продажу билетов официальных перевозчиков через свою платформу.

В РФ за последние сутки зафиксировали 8536 заражённых. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 432 277. Более трети новых заболевших (3287 человек) не имели клинических проявлений недуга. За сутки умерли 178 граждан. За весь период в России от коронавируса скончались 5215 человек.

В мире, по последним данным, более 6,3 млн инфицированных COVID-19, свыше 380 тысяч погибли и более 2,7 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около 80% предприятий, компаний и учреждений Москвы начали работать в штатном режиме. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.