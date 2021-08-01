Бизнесу установят норму налоговой нагрузки

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустит с 2022 г. аналитический комплекс «Налоговый потенциал» для прогнозирования доходов региональных бюджетов. Об этом рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник.

По его словам, комплекс позволяет рассчитать уровень налоговой базы для той или иной компании на основе её внутренних метрик. Это поможет более точно и объективно прогнозировать поступления по отдельным отраслям для каждого региона и даже отдельных крупных муниципалитетов. Комплекс также позволит в режиме онлайн учитывать выручку по отраслям и делать выводы о благоприятности климата в той или иной сфере.

Под контроль системы попадут самозанятые, а также все организации и индивидуальные предприниматели вне зависимости от налогового режима. Финансовое состояние и налоговые риски бизнеса будут анализировать более чем по 50 показателям, а также учитывать отклонения от «нормального» уровня рентабельности и зарплат в организации. Такие отклонения не будут свидетельствовать о недобросовестности организаций, но сами организации окажутся в зоне повышенного внимания.

Эксперты отмечают, что бюджеты регионов формируются на основе социально-экономического прогноза, данные которого содержат не столько ожидаемые, сколько желаемые или целевые показатели, и это может привести к переоценке поступлений. При этом у финансовых органов регионов и муниципалитетов нет информации о базе налогоплательщиков. При планировании бюджета трудно получить оперативные данные о прогнозируемых суммах налогов, а большая часть крупных налогоплательщиков состоит на учёте в столичных межрегиональных инспекциях ФНС, с которыми не налажена обратная связь.

Ранее в Министерстве финансов подготовили предложения по более равномерному распределению налоговых поступлений между бюджетами субъектов России. По словам эксперта НИУ ВШЭ Владимира Саськова, действующая система распределения НДФЛ формирует дисбаланс между доходами одного региона, где сотрудник той или иной компании трудоустроен, и расходами другого, где он фактически проживает. Так, работник, проживающий в Рязанской области, не имеет никакого отношения к налоговым «доходам» родного региона, если работает в компании, зарегистрированной в Москве.

Отмечается, что инициатива Минфина предполагает две основных меры. Первая заключается в более справедливом зачислении налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции. Вторая — зачисление НДФЛ за граждан, трудоустроенных по договору удалённой занятости, в бюджет региона, в котором они реально находятся.