Бизнесу предложили разрешить строительство на землях сельхозназначения

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить бизнесу ограниченное строительство на землях сельскохозяйственного назначения для развития агротуризма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

По словам Титова, несовершенство российского законодательства лишает фермеров возможности вести деятельность вблизи водоёмов и осуществлять строительство объектов для туристов на землях сельхозназначения. Он пообещал изменить ситуацию и подготовить соответствующие предложения, в том числе на законодательном уровне.

Изначально ограничения в Водный кодекс и другие законы были введены, чтобы спасти водоёмы и экологию от разрушительной эксплуатации и застройки. Однако сегодня настало время снять часть запретов и разрешить бизнесу ограниченное строительство на землях сельхозназначения в целях развития агротуризма, — сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен также обсудил с фермерами возможность использования земель сельхозназначения в зоне водоёмов в случае неприменения пестицидов и других экологически вредных веществ и технологий. Соответствующие предложения также будут проработаны и представлены в соответствующие ведомства и Госдуму.

Ранее стало известно, что правительство РФ подготовило программу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. К 2025 году будет проведена инвентаризация всех земельных участков по категориям земель и видам разрешённого использования. На неё планируется потратить 754 млн рублей и вовлечь в оборот 13 млн гектаров пустующих участков.