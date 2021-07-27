Бизнесмены воспротивились контролю за упаковкой товаров

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказался против предложения Минприроды регистрировать все поступающие на рынок товары в ГИС. Позицию бизнеса глава РСПП изложил в письме в министерство, пишут «Известия».

Речь идёт о законопроекте, разработанном Минприроды, который предполагает запрет торговли товарами, сведения о которых не будут содержаться в системе учёта. Представители министерства пояснили, что эта мера позволит контролировать качество упаковки и её утилизацию. Но на самом деле, считают промышленники, законопроект обернётся ограничением оборота товаров и нарушением правил торговли ВТО и ЕАЭС.

Оборот товаров — не объект регулирования федерального закона «Об отходах производства и потребления», а введение ограничения на оборот товаров, упаковка которых не внесена в ГИС, нарушит правила торговли ВТО и ЕАЭС, — говорится в обращении РСПП.

Как разъясняется в письме к Минприроды, основополагающая норма ВТО — отказ от количественных либо любых других ограничений, а также взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Ранее в Минприроды ответили на опасения отечественных ретейлеров по поводу возникновения дефицита из-за введения платы за утилизацию товаров. Там призвали не пугать население пустыми полками.