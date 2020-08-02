Биткоин вырос до $12 тысяч

Биткоин впервые с августа прошлого года поднялся в цене до $12 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Рост цены криптовалюты говорит о постепенном восстановлении мировой экономики. По состоянию на 07:30 мск биткоин дорожает на 4,91%, до $11 980,
На долю биткоина приходится порядка 61% рынка. Эксперты объясняют рост цены криптовалюты ослаблением ряда мировых валют, таких как юаня и доллара. Рост стоимости биткоина может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев, но не такими темпами, прогнозируют специалисты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что биржа Binance сообщила о том, что стоимость биткоина перешагнула психологическую отметку в $10 тысяч. Это произошло впервые с 2 июня 2020 года.
Добавьте наши новости в избранные источники