Биткоин вырос до $12 тысяч

https://static.news.ru/photo/b1e89bca-d47f-11ea-b434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин впервые с августа прошлого года поднялся в цене до $12 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рост цены криптовалюты говорит о постепенном восстановлении мировой экономики. По состоянию на 07:30 мск биткоин дорожает на 4,91%, до $11 980, сообщается на портале CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем на 20 биржах.

На долю биткоина приходится порядка 61% рынка. Эксперты объясняют рост цены криптовалюты ослаблением ряда мировых валют, таких как юаня и доллара. Рост стоимости биткоина может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев, но не такими темпами, прогнозируют специалисты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что биржа Binance сообщила о том, что стоимость биткоина перешагнула психологическую отметку в $10 тысяч. Это произошло впервые с 2 июня 2020 года.