Биткоин штормит: что будет с курсами криптовалют Эксперты и предприниматели дали новые прогнозы о «криптозиме»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс биткоина сегодня вновь поднялся до $20,5 тысячи. Но еще вчера его котировки опускались ниже $17,6 тысячи — впервые с конца 2020 года. Что происходит с ведущей криптовалютой мира и что с ней делать дальше: покупать, продавать или вообще держаться от виртуальных денег подальше, — в материале NEWS.ru.

За пределом экосистемы

С начала месяца биткоин подешевел на 35%, Ethereum — на 42%, а индекс акций высокотехнологичных компаний Nasdaq100 — на 10%. Это означает, что криптовалюты теряют в цене быстрее, чем в среднем все остальные активы. Однако выводы о реальной стоимости «крипты» делать пока рано.

Можно обратить внимание, что другие популярные криптовалюты (XRP, Cardano, Solana, Dogecoin) большую часть недели оставались на одном уровне, хотя они и близки к минимальным с первой половины 2021 года. И все же их не затронула волна распродажи, опустившая Bitcoin и Ethereum. Получается, себя сохранили именно те валюты, которые используются в основном как средство платежа внутри игровых и иных цифровых систем. То есть не стали распространенным средством инвестирования, как биткоин и эфир. Но вернется ли эта инвестиционная привлекательность к ведущим криптовалютам?

Слишком дешево

Основатель крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао написал у себя в Twitter о цене биткоина:

В 2017 году мы думали, что 20 тысяч [долларов] — это безумно много, сегодня мы думаем, что 20 тысяч — это мучительно мало. Индустрия растет.

На фоне падения криптовалют Чжао неоднократно говорил, что цифровые деньги нельзя оценивать по их падениям. Он писал: с исторической точки зрения, «если бы вы покупали биткоин каждый раз, когда появляются заголовки „биткоин мертв“, вы бы преуспели».

Чжао подкрепил это высказывание фактами о том, что в 2011 году биткоин падал ниже $20, в 2015-м — ниже $200, в 2017-м — ниже $2000. И вот в 2022 году биткоин упал ниже $20 тысяч. Чжао не сомневается, что ведущая криптовалюта начнет расти в цене на торгах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор Bitnalog.com (сервис для легализации работы с цифровыми валютами) Дмитрий Мачихин высказал NEWS.ru схожее мнение и не увидел в сегодняшней ситуации «ничего нового».

Я еще в начале мая именно в разговоре с NEWS.ru предсказывал эту ситуацию. Другое дело, что сегодня все усугубилось давлением на технологический сектор (распродажей акций IT-компаний). Также на уровень цен влияют внутренние проблемы крипторынка (падение проекта Celsius, экосистемы Terra и валюты LUNA). Однако перспективы криптовалютной индустрии и блокчейн-технологий нельзя отрицать и недооценивать, — сказал Мачихин.

Факторы роста

Аналитики платформы Santiment указали, что начиная с 16 июня стало снижаться число предложений биткоина на централизованных биржах, что свидетельствует о нежелании криптоинвесторов расставаться с активом. Некоторые эксперты уверены, что биткоин не опустится ниже $15 тысяч, поскольку в этот блокчейн вложено очень много трудов, которые нельзя оценивать ниже этого уровня.

Исполнительный директор РАКИБ Александр Бражников уверен, что биткоин отыграет утраченные позиции уже в следующем году:

По прогнозам специалистов, и я придерживаюсь того же мнения, в 2023 году биткоин будет идти к цене 60–70 тысяч долларов, а то и больше.

Он отметил, что пока эта технология существует, даже если она будет ниже 10 тысяч долларов, все равно это выгодно и интересно. Один из стимулов, чтобы «крипта» пошла вверх, по мнению Бражникова, это принятие закона о цифровых валютах в России. Чтобы в итоге «крипта» могла стать средством международных расчетов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент РАКИБ Максим Зеленевский заявил NEWS.ru, что спад в криптовалютах связан и с общемировым кризисом. Он отмечает, что на цифровую валюту, как и на любой актив, цена меняется в зависимости от спроса, предложения, паники на рынках и других факторов. Но по мере стабилизации рынков эксперт ожидает рекордно высокие котировки биткоина.

Небольшой дисклеймер

Опрошенные выше эксперты так или иначе связаны с крипторынком. При этом встречаются и другие точки зрения. Кто-то ожидает, что биткоин пробьет отметки в $10 тысяч, а то и вовсе в $5 тысяч долларов. А кто-то допускает, что вслед за Celsius и Terra могут последовать банкротства и других криптоплатформ. Член экспертного совета рабочей группы Госдумы по цифровой экономике Мария Аграновская объяснила NEWS.ru, почему многие предприниматели и эксперты оптимистичны по поводу биткоина.

Биткоин все больше привязывается к финансовому рынку. И, соответственно, он становится зависимым от его колебаний. Однако технология имеет собственную перспективу. Предпосылок для резкого роста сейчас нет, но расти он все равно будет, — сказала Аграновская.

Она отметила, что все больше стран разрешают легальные действия с криптовалютами. В такой ситуации они будут востребованы и в будущем.

Сегодня у американских бирж выходной, и свежие данные о курсах валют можно будет узнать только завтра.