Биткоин опустился до минимального значения с июля 2021 года Курс биткоина опустился до минимального значения с июля 2021 года

Фото McPHOTO/M. Gann/imago-imago.de/Global Look Press

Курс биткоина опустился больше чем на 12 процентов. Его стоимость составила уже менее $30 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов. Подобное произошло впервые с 21 июля 2021 года.

На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 03:13 мск терял в стоимости 12% и опускался до уровня $29 972.

Сервис Coindesk, высчитывающий среднюю цену по более чем 20 биржам, показал падение стоимости биткоина более чем на 10%, до уровня $30 187. Динамика приводится за сутки.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что криптовалюты фактически являются финансовой пирамидой.Она назвала их высокоспекулятивным инструментом и заявила, что россияне могут потерять большую часть сбережений из-за распространённости мошенничества в торговле криптовалютами.