Число безработных с 18 по 25 декабря 2019 года увеличилось на 1,5% и составляет 684,16 тысячи человек, рассказали представители Минтруда РФ. Негативные тенденции отмечаются в 74 регионах страны.
В девяти субъектах показатели снизились. Ещё в двух цифры остались без изменения,
Уровень зарегистрированной безработицы по данным на 25 декабря — 0,9% от общего числа экономически активных граждан РФ. Работодатели передали в службы занятости на эту же дату информацию о 1,5 млн вакансий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, в 2020 году смогут получить повышенное пособие по безработице. Его размер может достигнуть 11,2 тысячи рублей.
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