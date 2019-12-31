https://static.news.ru/photo/5094b898-2ba3-11ea-8325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Число безработных с 18 по 25 декабря 2019 года увеличилось на 1,5% и составляет 684,16 тысячи человек, рассказали представители Минтруда РФ. Негативные тенденции отмечаются в 74 регионах страны.

В девяти субъектах показатели снизились. Ещё в двух цифры остались без изменения, пишет «Интерфакс».

Уровень зарегистрированной безработицы по данным на 25 декабря — 0,9% от общего числа экономически активных граждан РФ. Работодатели передали в службы занятости на эту же дату информацию о 1,5 млн вакансий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, в 2020 году смогут получить повышенное пособие по безработице. Его размер может достигнуть 11,2 тысячи рублей.