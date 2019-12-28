https://static.news.ru/photo/3bbea5a2-2b74-11ea-8656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, в 2020 году смогут получить повышенное пособие по безработице. Его размер может доходить до 11,2 тыс. рублей.

Министерство труда РФ подготовило инструкцию, как получить эти выплаты, сообщает «Российская газета».

Главным условием для того, чтобы россиянина зарегистрировали в качестве безработного, является его обязательное обращение в центр занятости населения по месту регистрации.

Размер назначенного пособия будет определяться в зависимости от того, сколько предпенсионер трудился на последнем месте работы. При этом в Минтруде уточняют, что размер пособия не может быть ниже минимальной и выше максимальной величин, устанавливаемых правительством РФ. Сейчас они составляют 1,5 тыс. рублей и 11,28 тыс. рублей соответственно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2019 году реальные доходы граждан страны начали расти после снижения в предыдущие годы. Добиться этого удалось благодаря повышению зарплат, пенсий и социальных пособий, а также замедлению темпов инфляции. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил важность перелома тенденции на снижение, которая наблюдалась в последнее время.