В 2019 году реальные доходы граждан страны начали расти после снижения в предыдущие годы. Добиться этого удалось благодаря повышению зарплат, пенсий и социальных пособий, а также замедлению темпов инфляции. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
В интервью телеканалу «Россия 24» он
Я считаю, что это важнейший конечный показатель работы правительства. Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше, — отметил Силуанов.
России удалось изменить тенденцию отрицательной динамики реальных доходов населения. По его словам, в РФ «реальные располагаемые доходы не росли, были всегда в минусе».
Реальные располагаемые доходы — это те деньги, которые остаются у граждан на руках после вычета обязательных платежей, в том числе налогов, пересчитанные с учётом инфляции. Силуанов обратил внимание на то, что и в первом квартале 2019 года была отрицательная величина.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею освобождения малоимущих от подоходного налога, но добавила, что данную инициативу необходимо хорошо продумать, писал NEWS.ru.
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