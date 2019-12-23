https://static.news.ru/photo/d92ffc3a-263f-11ea-859f-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году реальные доходы граждан страны начали расти после снижения в предыдущие годы. Добиться этого удалось благодаря повышению зарплат, пенсий и социальных пособий, а также замедлению темпов инфляции. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В интервью телеканалу «Россия 24» он отметил важность перелома тенденции на снижение, которая наблюдалась в последнее время.

Я считаю, что это важнейший конечный показатель работы правительства. Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше, — отметил Силуанов.

России удалось изменить тенденцию отрицательной динамики реальных доходов населения. По его словам, в РФ «реальные располагаемые доходы не росли, были всегда в минусе».

Реальные располагаемые доходы — это те деньги, которые остаются у граждан на руках после вычета обязательных платежей, в том числе налогов, пересчитанные с учётом инфляции. Силуанов обратил внимание на то, что и в первом квартале 2019 года была отрицательная величина.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею освобождения малоимущих от подоходного налога, но добавила, что данную инициативу необходимо хорошо продумать, писал NEWS.ru.