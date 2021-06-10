Бесплатная газификация затронет свыше 1,5 млн домов

https://static.news.ru/photo/9ca63e5a-ca94-11eb-909c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что в программу «социальной газификации» попадут порядка 1,5 млн домов. Об этом пишет ТАСС.

Он также добавил , что более точное количество станет известно в течение двух недель. Также в ближайшее время будет определён метраж до каждого из домов, тогда же станет известна стоимость реализации программы по стране.

По предварительным данным, увеличение потребления газа в стране составит около 18,6 млрд куб. м газа, что составляет около 7,5%. Сейчас потребление газа на внутреннем рынке составляет 243,07 млрд куб. м.

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли закон, позволяющий бесплатно доводить газопровод до границ земельных участков граждан. В конце апреля эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населённый пункт, до границ домовладения жителей газ будут обязаны подвести за счёт государства. А прокладку газовой трубы от забора к дому гражданин будет оплачивать сам. Стоимость этих услуг пообещали нормировать и контролировать. До 1 ноября будут приняты нормативные правовые акты, необходимые для его реализации.