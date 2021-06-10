Бесплатная газификация затронет свыше 1,5 млн домов

Генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что в программу «социальной газификации» попадут порядка 1,5 млн домов. Об этом пишет ТАСС.
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По предварительным данным, увеличение потребления газа в стране составит около 18,6 млрд куб. м газа, что составляет около 7,5%. Сейчас потребление газа на внутреннем рынке составляет 243,07 млрд куб. м.
Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли закон, позволяющий бесплатно доводить газопровод до границ земельных участков граждан. В конце апреля эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населённый пункт, до границ домовладения жителей газ будут обязаны подвести за счёт государства. А прокладку газовой трубы от забора к дому гражданин будет оплачивать сам. Стоимость этих услуг пообещали нормировать и контролировать. До 1 ноября будут приняты нормативные правовые акты, необходимые для его реализации.