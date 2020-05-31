Бензин подорожал на три копейки с 25 по 29 мая

Средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 в России увеличилась на три копейки за неделю — до 42,74 рубля за литр, Аи-95 подорожал на копейку, до 45,94 рубля. Стоимость дизельного топлива не изменилась — 47,96 рубля.
При этом средняя биржевая цена Аи-95 выросла до 5039 рублей за тонну (на 2389 рублей дороже, чем неделей ранее), оптовая повысилась на 1672 рубля, до 50 244 рублей за тонну,
Авиакеросин в российских аэропортах подешевел на 1593 рубля — до 48 058 рублей за тонну.
Отмечается, что система налогообложения в РФ устроена так, что цены на топливо на АЗС остаются стабильными даже при очень низкой или высокой стоимости нефти за счёт значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также демпфера — механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты.
Как писал NEWS.ru ранее, уплата топливного акциза с АЗС приведёт к снижению собираемости этого налога за счёт роста недоимки, считает официальный представитель Минфина РФ. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об уплате акциза на топливо АЗС, а не нефтеперерабатывающими заводами.
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