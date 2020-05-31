Бензин подорожал на три копейки с 25 по 29 мая

https://static.news.ru/photo/67795234-a3cc-11ea-a36a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 в России увеличилась на три копейки за неделю — до 42,74 рубля за литр, Аи-95 подорожал на копейку, до 45,94 рубля. Стоимость дизельного топлива не изменилась — 47,96 рубля.

При этом средняя биржевая цена Аи-95 выросла до 5039 рублей за тонну (на 2389 рублей дороже, чем неделей ранее), оптовая повысилась на 1672 рубля, до 50 244 рублей за тонну, передаёт ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.

Авиакеросин в российских аэропортах подешевел на 1593 рубля — до 48 058 рублей за тонну.

Отмечается, что система налогообложения в РФ устроена так, что цены на топливо на АЗС остаются стабильными даже при очень низкой или высокой стоимости нефти за счёт значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также демпфера — механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты.

Как писал NEWS.ru ранее, уплата топливного акциза с АЗС приведёт к снижению собираемости этого налога за счёт роста недоимки, считает официальный представитель Минфина РФ. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об уплате акциза на топливо АЗС, а не нефтеперерабатывающими заводами.