Белоусов заявил о необходимости структурных реформ для роста экономики РФ

https://static.news.ru/photo/da43b30e-c4e2-11ea-991c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Устойчивый рост экономики России в 3% возможен только при проведении структурных реформ. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам Белоусова, задачу вывести российскую экономику на темпы роста в 3%, то есть выше среднемировых, можно будет достичь в 2023 году и даже раньше. Такие цели он считает полностью актуальными. Он также напомнил, что на их основе базируется «рост реальных доходов граждан и рост пенсионного обеспечения выше инфляции», пишет РИА Новости.

Кроме того, на заседании премьер-министр России Михаил Мишустин предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года. По его словам, из-за последствий пандемии коронавируса для достижения целей, обозначенных президентом в майских указах 2018 года, стране придётся работать в более жёстких бюджетных ограничениях.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика в настоящее время находится в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без проведения структурных реформ. По его словам, стране в ближайшие годы придётся быстро уходить от нефтяной структуры экономики, так как нужны более значимые вложения в человеческий капитал. Он подчеркнул, что власти должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом.

Также о грядущем экономическом упадке России заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вызванный пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть кризис не закончился, уверен он. Песков отметил, что в Кремле смотрят на кризис как на глобальную проблему.

В России разработан двухлетний план восстановления экономики. Он обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. При этом в 2020 году бюджеты всех уровней недополучат триллионы рублей, а российский ВВП снизится как минимум на 3–5%.

В ООН считают, что пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. В организации уверены, что 1,6 млрд человек останутся без заработка, а 60 млн будут в состоянии крайней нищеты. А глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что экономический кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, может привести к тому, что в условиях крайней бедности окажутся около 100 млн человек, писал NEWS.ru.