Белоусов рассказал о рассинхронизации спада потребления и инвестиций

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Андрей Белоусов

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов спрогнозировал пик падения инвестиций в основной капитал страны на первое полугодие 2023 года. По его словам, страна только входит в спад инвестиций, что отразится в начале следующего года, пишет РИА Новости.

Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью в отраслях, и с ограничением по производству, по импорту, оборудованию и так далее, — пояснил Белоусов в выступлении на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.

Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал России в I квартале 2022 года выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Белоусова, страна проходит сейчас пик спада или уже прошла.

Скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, уже целый ряд признаков того, что это уже начинается. В 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдет, это продолжится, — сказал первый вице-премьер.

По словам Белоусова, из-за падения реальных доходов населения и снижения товарооборота на фоне скачка инфляции пик спада потребительского спроса пришёлся на II–III кварталы. Оборот розничной торговли России в июне текущего года сократился на 9,6% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте оборот розничной торговли упал на 10,1%, в апреле — на 9,7% впервые с марта 2021 года. При всём этом был зафиксирован рост оборота розничной торговли на 2,2%.

Ранее Росстат сообщил, что валовый внутренний продукт России за второй квартал этого года снизился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наиболее заметное снижение показателей зафиксировано в сферах оптового товарооборота (‑15,3%) и розничного товарооборота (‑9,8%).