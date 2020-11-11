16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Белоруссия полностью погасила долг за российский газ

19:36, 11 ноября 2020
Фото: facebook.com/GazpromNews

Москва и Минск поставили точку в ситуации с долгом за газ. О том, что белорусская сторона закрыла задолженность за топливо, сообщили в российской корпорации «Газпром».

Как отметили в пресс-службе газового гиганта, вопрос долга Белоруссии обсуждался в среду на встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы белорусского Минэнерго Виктора Каранкевича.

При этом переговоры начались с обсуждения условий поставок российского газа в Белоруссию с 1 января 2021 года.

В июле Москва и Минск достигли соглашения в сфере ТЭК, включая вопрос расчётов за поставки энергоносителей.

Как писал NEWS.ru, российская госкорпорация «Росатом» готова принимать участие в строительстве второй атомной электростанции на территории Белоруссии.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео