Белоруссия полностью погасила долг за российский газ

https://static.news.ru/photo/5669e250-243d-11eb-87f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/GazpromNews

Москва и Минск поставили точку в ситуации с долгом за газ. О том, что белорусская сторона закрыла задолженность за топливо, сообщили в российской корпорации «Газпром».

Как отметили в пресс-службе газового гиганта, вопрос долга Белоруссии обсуждался в среду на встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера и главы белорусского Минэнерго Виктора Каранкевича.

При этом переговоры начались с обсуждения условий поставок российского газа в Белоруссию с 1 января 2021 года.

В июле Москва и Минск достигли соглашения в сфере ТЭК, включая вопрос расчётов за поставки энергоносителей.

Как писал NEWS.ru, российская госкорпорация «Росатом» готова принимать участие в строительстве второй атомной электростанции на территории Белоруссии.