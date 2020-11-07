Россия готова учувствовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии

Российская госкорпорация «Росатом» готова принимать участие в строительстве второй атомной электростанции на территории Белоруссии, заявил гендиректор компании Алексей Лихачёв.
Мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать, понимаем, что ещё больше возрастет уровень локализации. У нас и так больше 50% общестроительных работ сделали белорусские специалисты, это вообще уникальная ситуация во всем мире, — сказал он.
Лихачёв отметил, что при решении о строительстве второй АЭС белорусские специалисты реализуют ещё больше компетенций. В результате сократятся сроки реализации проекта и будет оптимизирована его стоимость,
Как писал NEWS.ru, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил руководителю Росатома Алексею Лихачёву создать в республике дочернее предприятие госкорпорации.
7 ноября 2020 года первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) достиг мощности в 400 МВт. Церемония повышения показателей прошла под наблюдением лидера страны.
Первая в республике атомная электростанция — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Генподрядчиком строительства является «Атомстройэкспорт», входящий в структуру Росатома. Для АЭС был выбран российский проект поколения 3+, который соответствует международным нормам и рекомендациям по безопасности Международного агентства по атомной энергии.
Тем не менее, как писал NEWS.ru, БелАЭС считают небезопасной в Вильнюсе. Станция построена у литовской границы и в 50 километрах от столицы европейского государства. Министерство иностранных дел Литвы ранее направило МИД Белоруссии ноту, в которой призвало остановить пуск атомной электростанции.