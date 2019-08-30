https://static.news.ru/photo/ac9d86f2-cb26-11e9-a234-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Часть потерь из-за ЧП с некачественной нефтью из РФ в трубопроводе «Дружба» компенсирована, но вопрос возмещения убытков Мозырского НПЗ остаётся открытым, рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Мы находимся в постоянном диалоге с российской стороной о путях его (вопроса о компенсации убытков Мозырского НПЗ, — ред.) решения, — пояснил топ-менеджер.

Он добавил, что Минск планирует до конца текущего года выйти на прежние объёмы экспорта углеводородов. Снижение показателей произошло в результате попадания в трубопроводы загрязнённой нефти весной 2019-го.

Представитель предприятия добавил, что в первом полугодии вывоз продукции компании «упал» до 80,9% к уровню 2018 года.

Ранее News.ru сообщал, что Белоруссия выразила сомнение в обеспечении плановых объёмов транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» до конца текущего года. Об этом рассказал замглавы госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.