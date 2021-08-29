Банкиры предложили не допускать россиян к банкротству за ложные сведения

Представители банковского сообщества предложили запретить гражданам в течение пяти лет повторно обращаться за прохождением процедуры внесудебного банкротства, если в первый раз они предоставили ложные сведения. Об этом сообщают «Известия».
Банкиры уточнили, что запрет должен вводиться в случае, когда подача недостоверных сведений привела к необоснованному введению в отношении гражданина процедуры внесудебного банкротства и её последующему прекращению. Авторы инициативы полагают, что станет стимулом для россиян к добросовестному и законопослушному поведению и предотвратит злоупотребление процедурой.
В Минэкономразвитии идею не поддержали и сочли нецелесообразной. Там
Внесудебное банкротство — бесплатная процедура, запущенная в сентябре 2020 года. Она позволяет подать заявление на банкротство через МФЦ гражданам, у которых есть задолженности перед банками на сумму от 50 тысяч до полумиллиона рублей и отсутствуют возможности для их погашения.
Ранее сообщалось, что родственников и других связанных с должником людей могут начать привлекать к ответственности наравне с задолжавшими. Прецедент создало решение Верховного суда, который удовлетворил ходатайство кредиторов по одному из дел о взыскании долга.