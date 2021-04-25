Долги россиян разрешили спрашивать с их родственников

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Родственников и других связанных с должником людей могут начать привлекать к ответственности наравне с задолжавшими. Прецедент создало решение Верховного суда, который удовлетворил ходатайство кредиторов по одному из дел о взыскании долга, пишут «Ведомости».

Поворотным в сложившейся практике стало дело о банкротстве в отношении компании «Сегежа сети». Конкурсный управляющий запросил в ЗАГСе Карелии, где зарегистрировано предприятие, данные об имуществе родственников двоих руководителей. Каждому из них принадлежит по одной третьей доле в компании.

После отказа был подан иск в суд, однако первая и апелляционная инстанции не удовлетворили требование. Но Верховный суд постановил требуемые сведения предоставить.

Опрошенные изданием юристы полагают, что такое решение создало прецедент и уже в ближайшее время может появиться новая для России практика, когда близким должников придётся нести ответственность за их финансовые обязательства. Впрочем, задача этого логична: таким образом могут быть прекращены попытки использования родственников для вывода активов из компаний-банкротов. В то же время конкурсному управляющему будет проще установить сделки, которые можно и нужно оспорить, не пропустив при этом отведённый на это законом срок.

В российском праве существует понятие «контролирующие должника лица», к которым можно отнести как физических, так и юридические лица, включая родственников. Однако на практике установить их связь с должником ранее было проблематично — в том числе из-за отсутствия достоверных сведений о родстве. Теперь ситуация может коренным образом измениться.

Ранее сообщалось, что количество банкротств граждан РФ в 2021 году выросло на 81,5% по сравнению с показателями прошлого года. В I квартале признали банкротами 40 569 россиян, включая индивидуальных предпринимателей, год назад за тот же период было 22 356 банкротств.