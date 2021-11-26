Банкир назвал три вызова для российской экономики в ближайшее время

Россия в условиях постковидной реальности способна увеличить уровень жизни, роста производительности и технологичности, но стране нужно ответить на три главных вызова. Они лежат в области климата, сырья и энергии, а также цифровой технологии, заявил в колонке для РБК первый зампрезидента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв.



По его словам, России необходимо правильно использовать нарастающую волну климатической и технологической трансформации во благо граждан, бизнеса и государства в целом. Рынок добровольных углеродных единиц к 2030 году может составить $300 млрд, а к 2050-му — $1 трлн.

Россия, которая в рамках декарбонизации экономики будет проходить кардинальное технологическое обновление своих основных фондов, вполне может стать заметным игроком на этом рынке, - отметил эксперт.

Он также назвал второй вызов, который лежит в области рынка сырья и энергии. По его словам, зелёный переход дает возможности России завоевать новые ниши в глобальной экономике. Позиционирование страны как центра для производства экологических товаров может привлечь новые технологии и создать высокотехнологичные рабочие места.

Кроме того, переход может высвободить значительные объемы рабочей силы благодаря цифровой трансформации. Соловьев привёл пример современной российской газовой турбины, которая требует в обслуживании в 20-30 раз меньше персонала, чем предыдущая технология.