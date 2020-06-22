Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов

https://static.news.ru/photo/15662b72-b4c8-11ea-bc3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники стали всё чаще подделывать сайты, имитирующие официальные ресурсы крупных кредитных организаций.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей ВТБ и Альфа-банка. По сообщению кредитных организаций, преступники пытаются получить платёжные данные клиентов и пароли от их личных кабинетов.

Отмечается, что ВТБ в июне получил несколько десятков жалоб от клиентов, которые после запроса в поисковике личного кабинета банка видели в выдаче, помимо официальной страницы, и фейковые ресурсы. Представитель банка заявил, что ранее таких обращений со стороны клиентов не было. Альфа-банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях. При этом мошенники обещают материальную помощь и выманивают платежные данные у клиента. Сбербанк, Газпромбанк, МКБ и Росбанк не зафиксировали роста числа мошеннических сайтов-двойников, пояснили их представители.

Мы не исключаем, что определенное влияние на рост в том числе банковского скама (жульничества - прим. NEWS.ru) оказал и коронавирус, — цитирует агентство старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяну Сидорину.

Ранее сообщалось, что хищение денег возможно в том случае, если потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка. Злоумышленники создают портал в Сети, который полностью совпадает по оформлению и адресу с официальным банковским сайтом. Человек может попасть на зеркальную страницу, если не использует сохранённую ссылку. Дело в том, что при вводе в поисковую систему названия банка пользователю предлагается несколько вариантов. Одним из них может оказаться зеркальный сайт. При попадании на него все данные, введённые во время входа в личный кабинет, могут быть использованы преступниками для хищения средств. Далее возможен перевод денег со счёта потерпевшего из личного кабинета или подключение к его счёту услуги «Мобильный банк» на любом абонентском номере.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты рассказали об увеличении случаев воровства бонусов с магазинных карт лояльности россиян.

Они назвали ещё один способ обмана с помощью карт лояльности: в другом сценарии воровства злоумышленник регистрирует личный кабинет на чужую карту и через него списывает бонусы, при этом владелец карты продолжает ею пользоваться, не замечая подвоха.