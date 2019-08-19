Ассоциация банков России (АБР) предложила разрешить кредитным организациям самостоятельно принимать решение о немедленной блокировке карты получателя при подозрительных транзакциях до того момента, пока свои намерения не подтвердит сам отправитель денежного перевода.

Как пишет «Коммерсант», если инициатива будет одобрена, то карта получателя может быть заблокирована на срок до двух дней, а если отправитель обратится в полицию, то срок блокировки увеличится до 30 рабочих дней. Таким образом предлагается бороться с интернет-мошенниками, ворующими деньги со счетов россиян.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, согласно действующим правилам перевод не может быть остановлен до списания средств со счёта обманутого клиента. После можно лишь заблокировать банковскую карту, с которой мошенническим путём были списаны деньги.

И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет, — пояснил эксперт.

Ранее News.ru писал о том, что российские банки заочно признали факт утечки личных данных клиентов и пытаются минимизировать последствия произошедшего, рассылая клиентам сообщения с предупреждением о новых способах мошенничества.

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