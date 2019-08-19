Ассоциация банков России (АБР) предложила разрешить кредитным организациям самостоятельно принимать решение о немедленной блокировке карты получателя при подозрительных транзакциях до того момента, пока свои намерения не подтвердит сам отправитель денежного перевода.
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По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, согласно действующим правилам перевод не может быть остановлен до списания средств со счёта обманутого клиента. После можно лишь заблокировать банковскую карту, с которой мошенническим путём были списаны деньги.
И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет, — пояснил эксперт.
Ранее News.ru писал о том, что российские банки заочно признали факт утечки личных данных клиентов и пытаются минимизировать последствия произошедшего, рассылая клиентам сообщения с предупреждением о новых способах мошенничества.