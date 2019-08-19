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Ассоциация банков России (АБР) предложила разрешить кредитным организациям самостоятельно принимать решение о немедленной блокировке карты получателя при подозрительных транзакциях до того момента, пока свои намерения не подтвердит сам отправитель денежного перевода.

Как пишет «Коммерсант» , если инициатива будет одобрена, то карта получателя может быть заблокирована на срок до двух дней, а если отправитель обратится в полицию, то срок блокировки увеличится до 30 рабочих дней. Таким образом предлагается бороться с интернет-мошенниками, ворующими деньги со счетов россиян.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, согласно действующим правилам перевод не может быть остановлен до списания средств со счёта обманутого клиента. После можно лишь заблокировать банковскую карту, с которой мошенническим путём были списаны деньги.

И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет, — пояснил эксперт.

Ранее News.ru писал о том, что российские банки заочно признали факт утечки личных данных клиентов и пытаются минимизировать последствия произошедшего, рассылая клиентам сообщения с предупреждением о новых способах мошенничества.