Банки начали готовиться к уходу российских вкладчиков

https://static.news.ru/photo/90387bb4-d81f-11ea-9894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки приготовились к уходу вкладчиков на фоне экономического кризиса и снижения курса рубля. Такое мнение высказал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

Это связано с тем, что в ближайшее время депозиты станут невыгодными: ставки по ним снижаются, поэтому скоро они не смогут покрыть растущую инфляцию, — цитирует эксперта Pravda.ru.

Он также добавил, что если так будет продолжаться, то люди начнут искать альтернативу депозитным формам сбережений. По словам эксперта, в ближайшем будущем может повториться ситуация, которая наблюдалась в 90-е.

У нас реальная доходность депозитов с учётом инфляции вернётся к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьёз депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости санации банков ради вкладчиков. Он также отметил, что часто ЦБ обвиняют в том, что он забрал под себя финансовые учреждения и истратил огромное количество денег, выплатив большие деньги акционерам.