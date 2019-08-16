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Не менее 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения в августе 2019 года снизили доходность рублёвых депозитов. При этом на уменьшение ставки по долларовым вкладам пошли почти треть кредитных организаций.

Некоторые банки снизили доходность на 0,25 п. п., однако в некоторых уменьшение составило 0,5%. Это привело к тому, что средняя максимальная ставка топ-10 банков по портфелю рублёвых вкладов снизилась с 7,05% до 6,82% годовых.

По словам представителей организаций, снижение связано с рыночной тенденцией, конкуренцией и возобновившимся уменьшением ключевой ставки ЦБ. Кроме того, влияние оказали действия ФРС США и замедление темпов инфляции, передают « Ведомости ».

Ранее News.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл селекторное совещание с руководством банков JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup. Американского лидера встревожило падение биржевых индексов.