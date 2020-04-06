Банк России продал валюту на 15,7 млрд рублей

Центробанк продал на внутреннем рынке с расчётами на 3 апреля валюту на 15,7 млрд рублей. Мероприятие было проведено в рамках упреждающих мер по снижению волатильности.
Согласно данным регулятора, объём проданной валюты с расчётами на 2 апреля достигал 15,8 млрд.
Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ 6 апреля организует аукцион репо «тонкой настройки» в объёме 500 млрд рублей. Первая часть сделок будет выполнена в день проведения мероприятия, а вторая часть — 8 апреля.
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