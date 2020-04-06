Банк России продал валюту на 15,7 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/105bbfa0-77e4-11ea-82ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк продал на внутреннем рынке с расчётами на 3 апреля валюту на 15,7 млрд рублей. Мероприятие было проведено в рамках упреждающих мер по снижению волатильности.

Согласно данным регулятора, объём проданной валюты с расчётами на 2 апреля достигал 15,8 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ РФ 6 апреля организует аукцион репо «тонкой настройки» в объёме 500 млрд рублей. Первая часть сделок будет выполнена в день проведения мероприятия, а вторая часть — 8 апреля.